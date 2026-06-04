Golden Gala Pietro Mennea oggi quando gareggiano gli italiani | gli orari e dove vederlo in diretta

Notizia in breve

Oggi, giovedì 4 giugno, allo Stadio Olimpico si svolge il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Diamond League. La manifestazione rappresenta una delle tappe principali del massimo circuito mondiale di atletica. Gli orari delle gare italiane sono stati comunicati e sarà possibile seguirle in diretta televisiva. L’evento coinvolge atleti di alto livello provenienti da diverse nazioni, con competizioni in varie discipline dell’atletica leggera.