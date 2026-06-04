È iniziato ieri “Giugno in Festa” al Civico di San Vito, un evento con laboratori e tornei per tutte le età. Il calendario di iniziative è promosso dalle associazioni che gestiscono il Centro civico di via Giorgini. Le attività sono aperte a tutti i cittadini e proseguiranno nel mese di giugno. L’obiettivo è offrire momenti di intrattenimento e socializzazione nel quartiere.

E’ partito ieri “ Giugno in Festa ”. un calendario di iniziative e appuntamenti aperti a tutti i cittadini organizzato dalle associazioni che animano il Centro civico di San Vito, in via Giorgini trav. I, n. 16. Per tutto il mese la rassegna offrirà occasioni di incontro, condivisione e festa, pensate per rafforzare i legami tra le persone e valorizzare la partecipazione alla vita del quartiere, attraverso momenti conviviali, attività e iniziative dedicate a tutte le età. In programma oggi dalle 10 alle 12 "Esposizione delle nostre passioni" a cura del gruppo “Un tempo per me. un tempo per noi“. Sempre oggi ma dalle 16.30 alle 19 "Laboratorio di fumetto" a cura di Artespressa APS. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Giugno in festa“ al Civico di San Vito. Laboratori e tornei per tutte le età

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