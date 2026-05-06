Terza Festa di Primavera nei quartieri San Giusto e San Marco | eventi per tutte le età

Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio, i quartieri di San Giusto e San Marco si preparano ad accogliere la terza Festa di Primavera, un evento organizzato dal Comitato San Giusto-San Marco con il sostegno del Comune di Pisa, della Fondazione Teatro di Pisa e di Confcommercio Pisa. La manifestazione prevede diverse attività rivolte a tutte le età, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale.

Sabato 9 e domenica 10 maggio i quartieri di San Giusto e San Marco ospiteranno la terza edizione della Festa di Primavera, promossa dal Comitato San Giusto-San Marco in collaborazione con il Comune di Pisa e con il supporto della Fondazione Teatro di Pisa e di Confcommercio Pisa.L’iniziativa si.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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