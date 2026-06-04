Giugliano Le notti del centro storico tra urla e bravate | Terra di nessuno

Da teleclubitalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel centro storico di Giugliano, le notti sono caratterizzate da urla e comportamenti provocatori, secondo i residenti. Le situazioni si verificano frequentemente nelle zone di piazza Gramsci, via Roma e via Veneto, creando disagi per chi abita nell'area. Le autorità locali sono state informate delle ripetute intemperanze, ma non sono stati riportati interventi specifici o azioni concrete. La situazione viene descritta come una condizione di insicurezza crescente nelle ore notturne.

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Sono le urla e il caos della notte nel centro di Giugliano. Scene che, secondo i residenti, si ripetono ormai con frequenza e che stanno trasformando le ore notturne in un incubo per chi vive tra piazza Gramsci, via Roma e via Veneto. Gruppi di giovanissimi si ritrovano fino a tarda notte nelle strade del centro cittadino. Schiamazzi, cori, rumori e comportamenti che disturbano il riposo dei residenti. Secondo alcune testimonianze, nella notte appena trascorsa alcuni ragazzi avrebbero persino lanciato oggetti contro auto in transito, alimentando paura e tensione. Non è la prima volta che la zona finisce al centro delle segnalazioni. Già in passato erano stati denunciati episodi di risse tra giovani e il lancio di uova contro balconi e abitazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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