’Giromini’ a prova di terremoto Va avanti il recupero dell’edificio

Notizia in breve

Il recupero della scuola primaria ‘Giromini’ prosegue dopo oltre tredici anni di chiusura. L’edificio, considerato a prova di terremoto, sta attraversando le fasi finali dei lavori di ristrutturazione. La scuola, che si trova nel centro cittadino, si avvicina al ripristino delle attività didattiche. I lavori sono in corso per rendere la struttura nuovamente operativa e sicura per studenti e insegnanti.