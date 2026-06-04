’Giromini’ a prova di terremoto Va avanti il recupero dell’edificio
Il recupero della scuola primaria ‘Giromini’ prosegue dopo oltre tredici anni di chiusura. L’edificio, considerato a prova di terremoto, sta attraversando le fasi finali dei lavori di ristrutturazione. La scuola, che si trova nel centro cittadino, si avvicina al ripristino delle attività didattiche. I lavori sono in corso per rendere la struttura nuovamente operativa e sicura per studenti e insegnanti.
Il recupero della scuola ‘Giromini’ entra nel vivo. Dopo oltre tredici anni di chiusura, la storica scuola primaria si prepara a tornare al centro della vita cittadina. Procedono secondo programma i lavori di recupero e adeguamento sismico dell’edificio, uno dei simboli architettonici di Marina, portato avanti grazie a un investimento del Comune pari a 2,7 milioni di euro. L’obiettivo è completare l’intervento entro la fine del 2026, restituendo alla comunità una scuola moderna, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico. L’intervento non riguarda soltanto l’adeguamento sismico della struttura, ma un vero e proprio progetto di rigenerazione che punta a valorizzare l’intero complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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