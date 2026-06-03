Il recupero dell' ex reclusorio femminile a Ballarò l' avviso nel mirino dell' opposizione | Va concordato col quartiere
L'opposizione ha chiesto chiarimenti sul recupero dell'ex reclusorio femminile a Ballarò, evidenziando che l'operazione dovrebbe essere concordata con il quartiere. Undici consiglieri hanno firmato un'interrogazione al sindaco per conoscere le modalità e le tempistiche relative all'intervento sull’immobile. La questione riguarda anche il destino del centro sociale San Saverio, situato nello stesso complesso, e le modalità di gestione futura.
Che futuro per il centro sociale San Saverio? Se lo chiedono undici consiglieri comunali dell'opposizione che hanno firmato un'interrogazione al sindaco Roberto Lagalla per avere chiarezza sul recupero dell'immobile che, secondo un avviso dell’Opera pia Istituto Santa Lucia che ne è proprietaria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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