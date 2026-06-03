Il recupero dell' ex reclusorio femminile a Ballarò l' avviso nel mirino dell' opposizione | Va concordato col quartiere

Notizia in breve

L'opposizione ha chiesto chiarimenti sul recupero dell'ex reclusorio femminile a Ballarò, evidenziando che l'operazione dovrebbe essere concordata con il quartiere. Undici consiglieri hanno firmato un'interrogazione al sindaco per conoscere le modalità e le tempistiche relative all'intervento sull’immobile. La questione riguarda anche il destino del centro sociale San Saverio, situato nello stesso complesso, e le modalità di gestione futura.