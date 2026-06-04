Arezzo ha annunciato una nuova fase di sviluppo che pone al centro le esigenze di giovani e anziani. La città intende concentrarsi su politiche e interventi dedicati a queste fasce di popolazione, senza specificare dettagli sui programmi o le risorse coinvolte. La dichiarazione sottolinea l’importanza di considerare le persone nel processo di crescita urbana, senza ulteriori indicazioni su progetti o tempi di attuazione.

Arezzo, 4 giugno 2026 – «Giovani e anziani al centro della nuova fase di sviluppo di Arezzo. Le città migliori sono quelle che sanno guardare al futuro senza dimenticare le persone. Per questo il programma di Marcello Comanducci dedica una particolare attenzione ai giovani e agli anziani, con proposte concrete pensate per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità. “Crediamo che una città cresca davvero quando riesce a dare opportunità ai giovani e attenzione agli anziani. Per questo sosteniamo con convinzione un programma che mette al centro le persone e le loro esigenze quotidiane”, dichiarano congiuntamente Mirko Latorraca, Commissario Comunale di Fratelli d’Italia Arezzo, e Nicola Carini, Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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