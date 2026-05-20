Valorizzazione della Città Caudina Pellegrino Mastella | Passaggio storico ora una nuova fase di sviluppo
Oggi la Giunta Regionale della Campania ha approvato una delibera riguardante il Programma Integrato di Valorizzazione della Città Caudina. Pellegrino Mastella, sindaco della zona, ha definito l’approvazione come un passaggio storico e ha annunciato l’avvio di una nuova fase di sviluppo per il territorio. La delibera, che riguarda interventi di riqualificazione e investimenti, segna un passo importante per il rilancio dell’area. La decisione segue settimane di confronti tra le istituzioni locali e regionali.
“La Giunta Regionale della Campania ha approvato oggi la delibera sul Programma Integrato di Valorizzazione della Città Caudina. È un passaggio storico per la Valle Caudina, che finalmente entra in una nuova fase: quella della programmazione concreta, delle opportunità reali e della capacità di attrarre investimenti e risorse”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) Pellegrino Mastella. “Non è un semplice atto burocratico. È la costruzione di una visione politica chiara: dare finalmente alla Valle Caudina il ruolo che merita nel panorama regionale, superando – prosegue – anni di marginalità e frammentazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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