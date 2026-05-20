Valorizzazione della Città Caudina Pellegrino Mastella | Passaggio storico ora una nuova fase di sviluppo

Oggi la Giunta Regionale della Campania ha approvato una delibera riguardante il Programma Integrato di Valorizzazione della Città Caudina. Pellegrino Mastella, sindaco della zona, ha definito l’approvazione come un passaggio storico e ha annunciato l’avvio di una nuova fase di sviluppo per il territorio. La delibera, che riguarda interventi di riqualificazione e investimenti, segna un passo importante per il rilancio dell’area. La decisione segue settimane di confronti tra le istituzioni locali e regionali.

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