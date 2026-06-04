Giorgia Meloni si è mostrata molto arrabbiata dopo aver visto il testo della Cortellesi. La serata, che doveva essere di festa, si è trasformata in un episodio di polemica politica. La reazione della leader si è concentrata sulla percezione di un messaggio inappropriato, scatenando un acceso confronto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e tra gli osservatori politici, creando tensioni tra le parti coinvolte.

Doveva essere una serata di pura celebrazione, e invece si è trasformata in un piccolo giallo politico. Al centro del caso c’è il monologo della regista Paola Cortellesi durante l’evento per gli 80 anni della Repubblica, e in particolare un’omissione che avrebbe irritato non poco la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel suo discorso, infatti, la regista premiata per “C’è ancora domani” non avrebbe mai citato la premier, prima donna a guidare un governo nella storia d’Italia. Un dettaglio che ha fatto scattare il malumore della maggioranza. Per comprendere la vicenda bisogna partire dalla cornice. Martedì sera, al Quirinale, si sono festeggiati gli ottant’anni della Repubblica con una formula inedita, fortemente voluta dal presidente Sergio Mattarella: niente classico ricevimento, ma un evento aperto agli italiani e alla piazza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

© Tvzap.it - Giorgia Meloni furiosa per il testo della Cortellesi: cos’è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paola Cortellesi fa infuriare Giorgia Meloni: cos’è successoDurante la trasmissione speciale sulla festa della Repubblica su Rai 1, Paola Cortellesi ha tenuto un monologo senza fare riferimenti diretti a...

“Decisione scellerata!”. Giorgia Meloni furiosa con il big della politica: cosa succedeIn Italia, il dibattito sulla casa rimane al centro delle tensioni tra maggioranza e opposizioni.

Temi più discussi: La promessa tradita di Elly Schlein: Da Venezia mandiamo a casa Meloni; I braccianti bruciati vivi, le concessioni dell'Ue a Meloni, Trump furioso con Netanyahu e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Renzi: Alla sinistra dico di giocare all'attacco. Meloni dà la colpa agli altri ma governa da quattro anni e abbiamo il peggior Pil d'Europa; Drone russo contro un Paese Ue, Meloni furiosa: esplode il caso Vannacci.

Vedete questo cartello? È la campagna di Italia Viva per il 2x1000 (scrivi C46). La Stampa scrive che Giorgia Meloni sì è molto arrabbiata perché ci sono i cartelloni che ironizzano sui ritardi accanto ai tabelloni dei treni in ritardo. Giorgia non devi arrabbiarti co x.com

Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaGiro di incontri tra i leader del centrosinistra nella formazione Pd-M5S-Avs. Dopo l'informativa della premier Giorgia Meloni alla Camera, Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno avuto un breve faccia a ... repubblica.it

Governo alla prova dell’Aula, dopo Crosetto toccherà alla Meloni furiosa per il selfie riciclato. Tutti i dossier apertiGoverno alla prova dell’Aula: martedì è stato il turno di Crosetto, giovedì sarà quello di Giorgia Meloni. Ministri e premier protagonisti di due informative. Non è previsto il voto semmai un’aria più ... blitzquotidiano.it