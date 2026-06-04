gioco di squadra scrivere e ascoltare il peso delle parole per diventare grandi

Un concorso giornalistico coinvolge studenti e insegnanti in un percorso di confronto e crescita. Dietro ogni lavoro premiato ci sono idee, entusiasmo e molte ore di lavoro condiviso. Il progetto, chiamato “Cronisti in Classe”, non si limita alla scrittura, ma include anche l’ascolto e il dialogo tra i partecipanti. È un’esperienza che promuove il lavoro di squadra, evidenziando l’importanza delle parole e della collaborazione nel percorso di formazione dei giovani.

Dietro ogni pagina premiata ci sono idee, entusiasmo e tante ore di lavoro condiviso. “ Cronisti in Classe ” non è soltanto un concorso giornalistico, ma un’esperienza che coinvolge studenti e insegnanti in un percorso fatto di confronto, collaborazione e crescita. E i risultati ottenuti dalle classi vincitrici delle medaglie d’oro raccontano proprio questo spirito di squadra. Per molti ragazzi è stata la prima occasione per cimentarsi davvero con il giornalismo: scegliere un argomento, raccogliere informazioni, scrivere un testo, correggerlo e prepararlo per la pubblicazione. Un lavoro che ha richiesto impegno e organizzazione, ma che ha anche acceso curiosità e creatività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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