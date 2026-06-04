Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 | incontri sugli aspetti organizzativi Nei giorni scorsi

Notizia in breve

Negli ultimi giorni si sono svolti quattro giorni di incontri e sopralluoghi presso gli impianti di gara coinvolti nei Giochi del Mediterraneo del 2026 a Taranto. Il comitato organizzatore ha verificato lo stato delle strutture e coordinato le attività logistiche. Durante le riunioni sono stati affrontati aspetti relativi alla pianificazione e alla preparazione delle aree sportive.