Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 | incontri sugli aspetti organizzativi Nei giorni scorsi
Negli ultimi giorni si sono svolti quattro giorni di incontri e sopralluoghi presso gli impianti di gara coinvolti nei Giochi del Mediterraneo del 2026 a Taranto. Il comitato organizzatore ha verificato lo stato delle strutture e coordinato le attività logistiche. Durante le riunioni sono stati affrontati aspetti relativi alla pianificazione e alla preparazione delle aree sportive.
Di seguito un comunicato diffuso dal comitato organizzatore: Quattro giorni di incontri, riunioni, sopralluoghi ai vari impianti di gara. Il Comitato di Coordinamento (COCOM) del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM), accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione di follow-up a Taranto dal 27 al 31 maggio 2026 per valutare l'avanzamento dei preparativi per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del CIJM e del Comitato Organizzatore di Taranto 2026 hanno esaminato in dettaglio tutti i... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Giochi del Mediterraneo di Taranto, cantieri e organizzazione avanti secondo programma
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