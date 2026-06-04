Gigabyte | arriva AI TOP la potenza dell’IA direttamente in locale
Gigabyte ha annunciato AI TOP, una piattaforma di intelligenza artificiale che permette di eseguire operazioni di addestramento in locale. La soluzione elimina la necessità di affidarsi ai server cloud, modificando i flussi di lavoro. Per garantire elevate performance, sono stati sviluppati componenti hardware specifici, progettati per offrire la massima potenza di calcolo durante le attività di addestramento dell’IA.
Come cambiano i flussi di lavoro senza dipendere dai server cloud?. Quali componenti hardware garantiscono la massima potenza per l'addestramento locale?. Perché l'elaborazione in locale protegge meglio i dati sensibili dei professionisti?. Quanto incideranno i consumi energetici sulla gestione di queste workstation?.? In Breve Workstation AI TOP 100 B850 usa processore AMD Ryzen 9 9950X. Supporto schede video GeForce RTX 5090 e Radeon AI PRO R9700. Memoria DDR5-5600 fino a 128 GB e alimentatore da 1600 W. Compatibilità con oltre 100 framework tra cui TensorFlow e PyTorch. Gigabyte presenta al Computex 2026 la nuova strategia hardware per l’era dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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