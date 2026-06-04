Gigabyte ha annunciato AI TOP, una piattaforma di intelligenza artificiale che permette di eseguire operazioni di addestramento in locale. La soluzione elimina la necessità di affidarsi ai server cloud, modificando i flussi di lavoro. Per garantire elevate performance, sono stati sviluppati componenti hardware specifici, progettati per offrire la massima potenza di calcolo durante le attività di addestramento dell’IA.

Come cambiano i flussi di lavoro senza dipendere dai server cloud?. Quali componenti hardware garantiscono la massima potenza per l'addestramento locale?. Perché l'elaborazione in locale protegge meglio i dati sensibili dei professionisti?. Quanto incideranno i consumi energetici sulla gestione di queste workstation?.? In Breve Workstation AI TOP 100 B850 usa processore AMD Ryzen 9 9950X. Supporto schede video GeForce RTX 5090 e Radeon AI PRO R9700. Memoria DDR5-5600 fino a 128 GB e alimentatore da 1600 W. Compatibilità con oltre 100 framework tra cui TensorFlow e PyTorch. Gigabyte presenta al Computex 2026 la nuova strategia hardware per l’era dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gigabyte: arriva AI TOP, la potenza dell’IA direttamente in locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

MSI Prestige 14 Flip AI+: potenza Intel e privacy con l’IA localeIl nuovo MSI Prestige 14 Flip AI+ integra un processore Intel e funzionalità di intelligenza artificiale locale per migliorare la gestione dei dati...

HP svela i nuovi PC con IA locale: potenza NVIDIA per professionistiHP ha presentato nuovi computer dotati di intelligenza artificiale locale, equipaggiati con hardware NVIDIA.

Temi più discussi: Tutte le novità di GIGABYTE al Computex 2026: PC AI, Giga Computing, componenti e notebook gaming; GIGABYTE celebra 40 anni con la serie INFINITY: motherboard, GPU e AI PC al centro della strategia; Gigabyte celebra il 40° anniversario al Computex 2026 con una nuova generazione di hardware IA, una GPU RTX 50 INFINITY e tanto altro; GIGABYTE porta l'AI nel settore consumer: ecco ENTER INFINITY.

Gigabyte: al Computex la nuova gamma di laptop, schede grafiche e sistemi AI TOP x.com

Gigabyte: al Computex la nuova gamma di laptop, schede grafiche e sistemi AI TOPGigabyte continua a festeggiare i 40 anni di attività nel settore tecnologico presentando in anteprima al Computex 2026 la nuova lineup di prodotti. Gli annunci riguardano i sistemi dedicati ... hdblog.it

GIGABYTE celebra 40 anni con la serie INFINITY: motherboard, GPU e AI PC al centro della strategiaIn occasione del quarantesimo anniversario, GIGABYTE ha presentato la nuova serie INFINITY e un ecosistema che spazia da motherboard e schede video a notebook, monitor e piattaforme per l'intelligenza ... hwupgrade.it