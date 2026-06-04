Giappone | le nascite toccano il minimo storico dal 1899
In Giappone, il numero di nascite ha raggiunto il livello più basso dal 1899, con una media di 1,14 figli per donna. Il calo si è verificato molto prima di quanto stimato dagli esperti. La riduzione delle nascite mette in discussione la sostenibilità del sistema sociale e previdenziale del paese.
Come può il sistema sociale reggere con soli 1,14 figli per donna?. Perché le nascite sono crollate molto prima delle previsioni degli esperti?. Quali conseguenze avrà la contrazione della popolazione sulla forza lavoro giapponese?. Come influisce il calo dei decessi post-Covid sul saldo demografico nazionale?.? In Breve Tasso di fertilità sceso al minimo storico di 1,14 figli per donna.. Decesso diminuiti di 16mila unità rispetto al 2024 per calo Covid-19.. Popolazione residente in contrazione per il diciannovesimo anno consecutivo.. Previsioni 2040 superate anticipando la crisi demografica nel 2025.. Il Giappone registra nel 2025 il numero più basso di nascite dalla fine dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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