Giappone la guerra in Medio Oriente spinge a un bilancio supplementare di 3.110 miliardi di yen
La Camera bassa del parlamento giapponese sta per approvare un bilancio supplementare di 3.110 miliardi di yen, deciso in risposta alla guerra in Medio Oriente. La somma comprende spese aggiuntive per la sicurezza e la gestione delle risorse, con l’obiettivo di sostenere le esigenze nazionali legate al conflitto. La decisione arriva dopo consultazioni tra le autorità e si prevede che il voto avvenga nel corso della giornata.
La Camera bassa del parlamento giapponese si accinge ad approvare giovedì un bilancio supplementare di 3.110 miliardi di yen (circa 16,75 miliardi di euro). L’obiettivo dichiarato è di proteggere sia le famiglie che le imprese dall’aumento esponenziale dei costi energetici alimentati dalla guerra in Medio Oriente. Il conflitto iniziato a febbraio 2026 in un limitato arco temporale è riuscito a colpire, anche indirettamente, chiunque. Il Giappone, come è emerso fin dall’inizio, non è esente dalle difficoltà. Conseguenze del conflitto in Medio Oriente sul Giappone. Il bilancio supplementare è stato dapprima approvato dal Consiglio dei Ministri il giorno precedente; adesso passa in mano alla Camera bassa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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