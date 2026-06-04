Genoa due nuove mostre al Porto Antico | i 20 anni della Fondazione e gli Album di ritagli
Al Porto Antico di Genova sono state inaugurate due mostre presso la Palazzina San Giobatta, curate dalla Fondazione Genoa 1893 Ets. Una delle esposizioni celebra i 20 anni della fondazione, mentre l’altra presenta una collezione intitolata “Album di ritagli”. Le esposizioni si concentrano su aspetti della memoria sportiva e dell’identità culturale della città.
Alla Palazzina San Giobatta prendono il via due nuove mostre a cura della Fondazione Genoa 1893 Ets, tra memoria sportiva e identità culturale.“Fondazione Genoa 1893 ETS. I nostri primi vent'anni. Attività, iniziative, mostre”L'esposizione racconta il percorso compiuto dalla Fondazione e dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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