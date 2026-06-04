Tinì ha pubblicato una foto in cui si vede Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme, scatenando i gossip. La foto risale a poche settimane fa, ma ha generato molte speculazioni tra i fan. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. La presenza dei due in un’unica immagine ha alimentato le discussioni sulla possibile riunione. Nessuna conferma o smentita è arrivata finora.

Sono settimane che non si fa che parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Tutto è nato dopo che l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha manifestato la sua intenzione di recarsi dalla dama in Valle d’Aosta, dove lei trascorrerà la maggior parte delle vacanze estive, per incontrarla e prendere un caffè insieme. La dama si è limitata a pubblicare sui suoi social il trafiletto di un articolo inerente proprio queste confessioni, alimentando naturalmente i gossip. In queste ore, però, sono sopraggiunti altri dettagli che sembrano rendere sempre più verosimile questa ipotesi. Anche Tinì Cansino ha condiviso dei contenuti che stanno suscitando un certo clamore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme? Tinì compie un gesto che accende i gossip

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GEMMA E GIORGIO TORNANO INSIEME Il gesto shock di lui lascia tutti senza parole!

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