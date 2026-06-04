Fabio Giarda, ex avvocato di Alberto Stasi, afferma che il principio del ragionevole dubbio dovrebbe applicarsi anche a Sempio. Giarda ha ricordato il suo ruolo nel processo a Stasi, sottolineando che le stesse regole dovrebbero valere per altri imputati. La questione riguarda l’interpretazione del concetto di dubbio ragionevole nei procedimenti giudiziari. Nessuna ulteriore informazione o dettaglio sul procedimento o sui soggetti coinvolti è stata fornita.

Fabio Giarda, l’ex avvocato di Alberto Stasi, ha ben nitido il ricordo di quel tempo in cui il suo assistito finì nel registro degli indagati per il delitto di Garlasco. “Cosa sia successo in Cassazione ce lo chiediamo ancora oggi”, riferisce il legale il 4 giugno a Realpolitik, dato che “ci si dimentica che Chiara Poggi era la sua fidanzata”. Oggi, con la possibilità di un nuovo processo, “il ragionevole dubbio deve valere per tutti”, compreso Andrea Sempio, sostiene Giarda. Il ricordo di Fabio Giarda Il ragionevole dubbio "deve valere anche per Andrea Sempio" La condanna per Garlasco secondo Giada Bocellari Il ricordo di Fabio Giarda Fabio Giarda è stato il primo difensore di Alberto Stasi, che oggi è assistito dagli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, parla Fabio Giarda ex avvocato di Stasi: "Il ragionevole dubbio deve valere anche per Sempio"

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DELITTO DI GARLASCO, Lovati (ex avvocato di Sempio) a giudizio per diffamazione

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