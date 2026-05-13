Il ragionevole dubbio di Garlasco incontro gratuito a Torino con il giudice che assolse Alberto Stasi

Lunedì 14 maggio a Torino si terrà un incontro gratuito con il giudice Stefano Vitelli, noto per aver assolto in primo grado Alberto Stasi nel caso di Garlasco. La discussione si concentrerà sulla differenza tra verità mediatica e verità processuale, un tema centrale nel procedimento giudiziario. L’evento si propone di analizzare come la percezione pubblica e le conclusioni legali possano divergere in casi di cronaca nera.

Esiste una differenza profonda tra la verità mediatica e la verità processuale. Su questo crinale si muoverà l’incontro di giovedì 14 maggio a Torino con il giudice Stefano Vitelli, magistrato che nel suo percorso giudiziario assolse in primo grado Alberto Stasi nel caso di Garlasco, una delle.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Temi più discussi: Caso Garlasco, un unicum che suona come un paradosso; Il dubbio è l’unica certezza. Perciò Stasi e Sempio sono non colpevoli; Garlasco, il processo indiziario e il ragionevole dubbio; Quando l’incertezza incrina la verità: Il ragionevole dubbio, il libro di Vitelli rilegge il caso Garlasco.

Solo il fatto che Alberto Stasi dopo due (2) assoluzioni, primo grado, appello, sia stato condannato senza l'oltre ogni ragionevole dubbio Dovrebbe cominciare a a porsi dei dubbi sulla forzatura delle indagini e inconsistenza delle prove contro di lui... #garlas x.com

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