La nuova generazione di Dacia Duster è disponibile in quattro allestimenti: Essential, Expression, Journey e Extreme. La casa automobilistica afferma che mantiene il miglior rapporto qualità-prezzo del mercato. La gamma si distingue per un’offerta più ampia, con una tecnologia aggiornata e prezzi competitivi rispetto ai modelli precedenti. La terza generazione si propone di soddisfare diverse esigenze di mercato, combinando funzionalità e accessibilità.

Essential, Expression, Journey e Extreme sono i quattro allestimenti della Dacia Duster, la cui terza generazione “mantiene il miglior rapporto qualitàprezzo del mercato”, assicura il costruttore. Combinati con le quattro motorizzazioni compongono un listino di 16 proposte, comprese fra i 19.900 euro della Essential Eco-G 120 a GPL a due ruote motrici e i 30.500 delle declinazioni Extreme e Journey equipaggiate con il sistema Hybrid-G 150 a trazione integrale. Dacia propone anche una serie di pacchetti e di accessori per personalizzare il veicolo, a cominciare dal sistema modulare di fissaggio in continua evoluzione YouClip per finire con il Pack sleep da 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gamma ampia, più tecnologia e prezzi competitivi. Duster rilancia

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