Futuro elettrico della mobilità un murales disegnato dai ragazzi

A Casagiove è stato realizzato un murale promosso dal progetto educativo “E-mobility @School”. L'iniziativa, sostenuta da Ewiva, azienda di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel, coinvolge i giovani nel promuovere la mobilità elettrica e la sostenibilità. Il murale è stato disegnato dai ragazzi del luogo, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla transizione energetica e le nuove tecnologie nel settore dei trasporti.

È stato realizzato a Casagiove il nuovo murale nato dal progetto educativo “E-mobility @School” promosso da Ewiva, operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità e della transizione energetica. L’opera è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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