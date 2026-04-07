Sora furto in un negozio di abbigliamento | denunciati uomo e donna

Due persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Sora per aver commesso un furto aggravato in un negozio di abbigliamento. L’attività investigativa è stata condotta dal Commissariato locale e ha portato all’identificazione dei responsabili. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio o sulle eventuali misure adottate.

La Polizia individua due cittadini romeni grazie alle indagini: colpo facilitato dal sistema antitaccheggio non funzionante, per la donna già un obbligo di dimora La Polizia di Stato ha denunciato due persone per furto aggravato in concorso, al termine di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di Sora. Si tratta di un uomo e una donna di nazionalità romena, nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione al furto di capi di abbigliamento sottratti da un esercizio commerciale della città volsca. Determinante, per la riuscita del colpo, sarebbe stato il mancato funzionamento del sistema antitaccheggio. Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che la donna risultava già destinataria di un obbligo di dimora in un comune della provincia di Roma, disposto per reati analoghi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Due uomini già noti per furto sorpresi a rubare in un negozio di Sora vicino Frosinone, denunciatiDue uomini sono stati denunciati per furto ai danni di un esercizio commerciale: è il risultato delle indagini condotte dalla Polizia di Stato a... Terracina, furto in un negozio di abbigliamento: 3 arrestiTerracina, 5 aprile 2026 – Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Terracina con l’accusa di furto... Robbers Picked The WRONG Target! (Retired Special Forces Justice) Temi più discussi: Sora. Furto in un'altra farmacia: nuovo colpo delle ladre di cosmetici; Furto al ristorante Ora. Ladri portano via il pesce; Sora, Rubano cosmetici, scoperte e denunciate; Sora - Rintracciato dalla Polizia: deve scontare 8 mesi per evasione. Sora, furto in un negozio: la Polizia denuncia una coppia di rumeniDue persone denunciate a Sora per furto aggravato in un negozio di abbigliamento. Decisive le indagini della Polizia di Stato. sora24.it Sora, approfittano del guasto all’antitaccheggio e rubano abiti: fermati un uomo e una donnaDue cittadini romeni denunciati a Sora per furto aggravato di abbigliamento: approfittato un guasto all’antitaccheggio del negozio. virgilio.it OpenAi chiude Sora, salta l’accordo con Disney. Dove sta andando l’intelligenza artificiale - facebook.com facebook Atletico Ascoli-Sora 1-0, Seccardini: “Siamo stati bravi a sbloccarla. Record di punti Percorso a gonfie vele” x.com