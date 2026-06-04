Fuga dai domiciliari per un pacchetto di sigarette 55enne arrestato in viale Mazzini

Un uomo di 55 anni è stato arrestato ieri in viale Mazzini con l'accusa di evasione dai domiciliari. La polizia lo ha fermato dopo che aveva tentato di fuggire, motivando il gesto con scuse poco convincenti. Durante il tentativo di fuga, l’uomo ha mostrato un comportamento maldestro, ma non è riuscito a sfuggire all’arresto. L’arresto è stato eseguito dagli agenti sul posto.

Un maldestro tentativo di fuga e una serie di scuse poco credibili non sono bastati a evitare le manette a un uomo di 55 anni, arrestato nella giornata di ieri dal personale della Polizia di Stato con l'accusa di evasione.L'avvistamento e il tentativo di fuga L'episodio si è verificato nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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