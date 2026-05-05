Terracina arrestato 55enne | scappa dai domiciliari in scooter

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Terracina dopo essere fuggito dai domiciliari a bordo di uno scooter. I carabinieri, impegnati nei controlli di routine, sono riusciti a fermarlo solo dopo averlo individuato in sella al veicolo. Durante le verifiche sul motociclo, sono state riscontrate alcune irregolarità che hanno portato all'arresto, con i militari che hanno preso in custodia l’uomo e sequestrato il mezzo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il 55enne a evitare i controlli fino all'arresto?. Quali irregolarità hanno scoperto i carabinieri sul motociclo del ricercato?. Perché l'uomo si trovava in strada prima dell'orario consentito?. Cosa rischia ora l'indagato per la violazione dei domiciliari?.? In Breve Soggetto già noto per frodi informatiche dal gennaio 2026. Intercettato dai carabinieri della Compagnia di Terracina alle ore 7. Scooter senza copertura assicurativa sequestrato e portato in depositeria giudiziaria. I carabinieri della Compagnia di Terracina hanno arrestato un uomo di 55 anni lunedì mattina dopo averlo sorpreso a guidare uno scooter durante l’orario in cui avrebbe dovuto rispettare i domiciliari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terracina, arrestato 55enne: scappa dai domiciliari in scooter Notizie correlate Leggi anche: Evade dai domiciliari, quando vede la pattuglia scappa in bici: inseguito e arrestato