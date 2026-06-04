Frosinone cambia la viabilità | divieti di sosta e circolazione per la festa I fini fini

Il 6 giugno 2026, durante la festa “I fini fini del Rione Giardino”, sono stati istituiti divieti di sosta e circolazione nel centro di Frosinone. L’ordinanza comunale riguarda le strade interessate dall’evento e mira a garantire la sicurezza dei partecipanti. Le restrizioni saranno in vigore nella serata di sabato, con specifici divieti di accesso e sosta nelle zone coinvolte. La viabilità sarà modificata temporaneamente per tutta la durata della manifestazione.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “I fini fini del Rione Giardino”, in programma nella serata di sabato 6 giugno 2026, il Comune ha disposto un’ordinanza che disciplina la circolazione e la sosta nelle aree interessate dall’evento.Il provvedimento si rende necessario. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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