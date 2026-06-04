Il 13 e 14 giugno all’aeroporto dei Parchi si svolgono due giornate di eventi, con voli acrobatici delle Frecce Tricolori, esposizioni di simulatori e stand dedicati alla cultura locale. La Pattuglia Acrobatica Nazionale torna a volare sui cieli dell’Aquila, attirando pubblico e appassionati. L’area si anima con dimostrazioni e attività, offrendo un programma ricco di spettacoli e opportunità di approfondimento sulla tradizione aeronautica.

L'Aquila - Il 13 e 14 giugno l’Aeroporto dei Parchi ospita due giornate di esibizioni, simulatori, stand e il ritorno della Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli aquilani. Le Frecce Tricolori tornano nei cieli dell’Aquila per l’Airshow L’Aquila 2026, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno all’Aeroporto dei Parchi “Giuliana Tamburro” di Preturo. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative legate all’anno dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e punta a richiamare pubblico, appassionati e famiglie attorno al mondo del volo. La manifestazione è promossa dal Comune dell’Aquila e organizzata dall’Aeroclub Gran Sasso d’Italia, con la collaborazione dell’Aeronautica Militare, di Sunrise Aviation, società che gestisce lo scalo, e di altri soggetti istituzionali e tecnici coinvolti nell’organizzazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Frecce Tricolori all’Aquila, Airshow a Preturo tra voli, fiera e cultura locale

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Le Frecce Tricolori tornano all'Aquila

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