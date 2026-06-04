Dusan Vlahovic ha interrotto il suo rapporto con la Juventus e attualmente non ha firmato con nessuna altra squadra. La sua situazione contrattuale resta aperta, senza accordi ufficiali con altri club. La mancanza di una nuova destinazione potrebbe influenzare la sua carriera, che si trova in una fase di stallo. La questione rimane irrisolta e non ci sono aggiornamenti su eventuali trattative in corso.

Dusan Vlahovic si trova davanti al momento più delicato della sua carriera. Non per una questione tecnica, né per il rendimento sul campo. Il problema è il mercato. O meglio, le richieste economiche che stanno complicando qualsiasi scenario futuro. Le trattative per il rinnovo con la Juventus si sarebbero infatti interrotte dopo l’ultimo confronto tra le parti. Alla base della rottura ci sarebbero le richieste avanzate dall’attaccante serbo: uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione, altri 2 milioni di bonus e soprattutto un premio alla firma da circa 20 milioni. Numeri che hanno spinto la Juventus a fermarsi. A Torino erano disposti a discutere un nuovo accordo, ma non a quelle condizioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Follia Vlahovic, resta senza squadra: rischia di rovinare la carriera

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DUSAN VLAHOVIC ESULTA SUL 2:2 IN JUVE LAZIO... QUANTO MANCA

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