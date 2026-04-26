Durante la sesta puntata di Amici 2026, è stato eliminato Alex, l’unico ballerino rimasto nella squadra guidata da Cuccarini e Peparini. La squadra ora prosegue con due cantanti, Angie e Lorenzo, senza ballerini. L’eliminazione di Alex rappresenta un evento importante per la squadra e per il corso del programma, che si trova a dover affrontare questa nuova situazione.

Eliminazione pesante al Serale di Amici 2026: fuori Alex alla sesta puntata, ovvero l’unico ballerino che era rimasto alla squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che ora andranno avanti con soltanto cantanti (Angie e Lorenzo). Il verdetto è stato svelato durante la messa in onda della puntata su Canale 5, registrata giovedì, quando Alex, insieme a tutti gli altri allievi in gara, è rientrato in casetta. Come in ogni puntata, è Maria De Fillippi a collegarsi con loro per l’annuncio del verdetto. Il ballerino ha avuto la peggio nel ballottaggio finale contro i cantanti Lorenzo (suo compagno di squadra) ed Elena (Zerbi-Celentano).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, fuori Alex. La squadra Cuccarini-Peparini resta senza ballerini

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