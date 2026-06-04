FNP Informa Giugno 2026

A Bergamo, il numero di strutture per anziani e RSA è aumentato, mentre si è ridotto il numero di persone in lista di attesa. I costi sostenuti da pazienti e famiglie sono cresciuti significativamente.

RSA sempre più care Cresce il numero delle RSA e delle strutture per anziani in provincia di Bergamo, calano le persone in lista di attesa e esplodono i costi a carico di pazienti e famiglie. Sono i primi dati che saltano all’attenzione dalla pubblicazione del tradizionale “Report RSA” che la categoria dei pensionati della CISL di Lombardia ha dato alle stampe nel mese di maggio. In provincia di Bergamo, alla fine del 2025, la popolazione totale ammontava a 1.114.780; quella over 65 a 255.211, con una percentuale del 22,89% sul totale, e nelle strutture della provincia (69 le censite, contro le 68 dell’anno precedente) erano disponibili posti per il 2,61% di tutti gli over 65 (sotto la media lombarda che è di 2,85). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Pensionati Informa giugno 2026

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