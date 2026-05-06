FNP Informa Maggio 2026

Nel mese di maggio 2026 si tiene un corso dedicato ai nuovi delegati comunali, chiamati a fungere da occhi, orecchie e voci per la comunità. L'iniziativa mira a formare figure che possano rappresentare le esigenze dei cittadini all’interno del territorio. Il percorso formativo è stato ideato per offrire strumenti pratici e conoscenze specifiche ai partecipanti, rafforzando così il ruolo di collegamento tra amministrazione e cittadini.

I nuovi delegati comunali Occhi, orecchie e voci per la comunità. È il titolo di un corso ideato e organizzato da FNP Bergamo per avviare la formazione di un gruppo di volontari, per creare la figura del delegato comunale, un referente della FNP nei confronti della comunità di riferimento sia per gli iscritti, che per l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio. Truffe bancarie: come evitarle Le frodi informatiche rappresentano una delle minacce più serie dell’era digitale. La digitalizzazione e l’avvento dell’intelligenza artificiale hanno comportato un crescente numero di minacce informatiche che sfruttano la vulnerabilità dei sistemi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Pensionati Informa maggio 2026 Notizie correlate FNP Informa Marzo 2026Legge sui caregiver, assegno sociale, contrasto al gioco d’azzardo e le novità sui ticket sanitari tra le priorità di FNP CISL Bergamo Il disegno di... FNP Informa Aprile 2026Disabilità: Bergamo sperimenta Il periodo 2025-2027 avrebbe dovuto rappresentare un passaggio cruciale per il sistema di tutela delle persone anziane... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cedolino pensione di maggio 2026, le informazioni utili; Pensioni maggio 2026, il calendario dei pagamenti; FNP CISL, La vita non va in pensioneFNP CISL, La vita non va in pensioneFNP CISL, La vita non va in pensione; Primo Maggio a Milano, il corteo dei sindacati: Lavoro dignitoso. In 15mila alla May day parade. Si informa la cittadinanza che domani, mercoledì 6 maggio, l'ufficio dell'assistente sociale sarà chiuso al pubblico. - facebook.com facebook