Saldi estivi al via dal 4 luglio in Toscana

I saldi estivi del 2026 in Toscana inizieranno ufficialmente il 4 luglio e si protrarranno per due mesi, fino a metà settembre. La regione ha confermato le date attraverso una comunicazione ufficiale, annunciando che le vendite di fine stagione si svolgeranno senza interruzioni nel periodo stabilito. Questa decisione riguarda sia i negozi fisici che quelli online, permettendo ai consumatori di approfittare degli sconti durante tutto il periodo indicato.

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Firenze, 19 maggio 2026 – I saldi estivi 2026 in Toscana scatteranno sabato 4 luglio e dureranno 60 giorni. Lo ha stabilito la Regione Toscana con una delibera approvata dalla giunta regionale, confermando una data ormai tradizionale per l’avvio delle vendite di fine stagione. Un appuntamento atteso sia dai consumatori, a caccia di occasioni, sia dai negozianti, che sperano di rilanciare le vendite dopo mesi ancora difficili per il commercio tradizionale. Secondo le associazioni di categoria, il quadro resta però complesso. A pesare sono soprattutto la concorrenza dell’e-commerce, i consumi frenati dall’incertezza economica e i margini sempre più ridotti per le attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi estivi al via dal 4 luglio in Toscana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Toscana, saldi estivi dal 4 luglio: guida per evitare gli inganni? Punti chiave Come riconoscere un prezzo scontato reale da uno gonfiato? Quali sono le trappole più comuni nei negozi dei centri storici? Cosa fare... Leggi anche: Saldi estivi 2026 in Toscana: via da sabato 4 luglio Saldi estivi al via dal 4 luglio in ToscanaSessanta giorni di sconti decisi dalla Regione. Confcommercio: Settore ancora in difficoltà. Confesercenti: Data troppo anticipata ... lanazione.it La squadra avversaria dopo il prossimo Saldi Estivi sarà così reddit Saldi estivi 2026 in Toscana al via da sabato 4 luglioLo ha stabilito la Regione con una delibera di Giunta che indica in 60 giorni la durata delle vendite di fine stagione ... nove.firenze.it