Il consiglio comunale di Firenze ha approvato un regolamento che vieta i nuovi affitti brevi turistici. La misura mira a tutelare il patrimonio abitativo e limitare l’impatto sul tessuto urbano, senza prevedere sanzioni o misure punitive. La delibera è stata presentata come un passo verso la regolamentazione del settore, con l’obiettivo di preservare l’equilibrio tra esigenze dei residenti e attività turistiche. La normativa entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

Firenze, 4 giugno 2026 – Il regolamento sullo stop ai nuovi affitti brevi turistici "non è statico, cambierà nel tempo”: lo dice la sindaca Funaro intervenendo in consiglio comunale nel giorno in cui si vota appunto la delibera sullo stop ai nuovi affitti brevi turistici anche fuori dall'area Unesco. “Non abbiamo – prosegue la sindaca – nessuna intenzione di inserire misure punitive ma" vogliamo "mettere in campo misure per la nostra città e per la sua tutela", questa "regolamentazione si inserisce in un percorso che vogliamo fare di valorizzazione e incentivo per avere sempre più abitazioni dell'amministrazione comunale e per i nostri cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, stop agli affitti turistici, Funaro in consiglio comunale: “Nessuna misura punitiva, vogliamo tutelare la città”

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