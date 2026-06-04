Sono iniziati i lavori sulla tangenziale esterna di Fino Mornasco, una strada che non vedeva interventi da oltre vent’anni. I cantieri sono stati aperti dopo un lungo periodo di attesa, segnato da ritardi e lunghe attese. La realizzazione riguarda un tratto di strada che collegherà l’abitato con le vie di comunicazione principali. I lavori sono stati avviati in un’area che ha visto poche attività di manutenzione negli ultimi decenni.

Fino Mornasco (Como) – Attesa per oltre vent’anni la tangenziale esterna di Fino Mornasco sta per diventare realtà. Con la consegna ufficiale del cantiere avvenuta ieri, sono partiti i lavori per il completamento della variante e la riqualificazione profonda di via Adda, un intervento destinato a rivoluzionare la mappa del traffico lungo lo storico asse dell’ex Statale 35 dei Giovi. L’obiettivo della nuova opera è d eviare il traffico pesante e i flussi di pendolari al di fuori del centro abitato, oggi stretto dalla morsa del traffico. «Con la consegna del cantiere prende finalmente avvio un intervento atteso e strategico per il territorio -... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fino Mornasco, tangenziale esterna: al via i cantieri dopo 20 anni

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