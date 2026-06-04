Finissage paper northern lights

Notizia in breve

Alle 19.00 di oggi si tiene il finissage della mostra PaperNorthern Lights di Gianni Pettena, che si conclude alle 22.00. L’evento si svolge negli spazi espositivi dedicati e prevede un’apertura speciale per il pubblico. Durante la serata, sarà possibile visitare le opere e partecipare a eventuali iniziative collaterali organizzate. La mostra ha mostrato le creazioni dell’artista incentrate su temi legati alla carta e alle luci del Nord.