Fiera dell’Auto | a San Michele Salentino il grande showroom dell’usato certificato

Notizia in breve

A San Michele Salentino si è conclusa la decima edizione della Fiera dell’Auto, con oltre mille vetture esposte. L’evento, dedicato all’usato certificato, ha visto la partecipazione di numerosi espositori e visitatori. Nel corso degli anni, la fiera è cresciuta costantemente, diventando uno degli appuntamenti più riconoscibili del Centro-Sud Italia nel settore automotive.