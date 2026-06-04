Fiera dell’Auto | a San Michele Salentino il grande showroom dell’usato certificato
A San Michele Salentino si è conclusa la decima edizione della Fiera dell’Auto, con oltre mille vetture esposte. L’evento, dedicato all’usato certificato, ha visto la partecipazione di numerosi espositori e visitatori. Nel corso degli anni, la fiera è cresciuta costantemente, diventando uno degli appuntamenti più riconoscibili del Centro-Sud Italia nel settore automotive.
Dieci edizioni, oltre mille vetture esposte e una crescita costante che ha trasformato un appuntamento locale in uno degli eventi automotive più riconoscibili del Centro-Sud Italia. A San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, la Fiera dell’Auto si conferma una manifestazione capace di. 🔗 Leggi su Today.it
Fiera dellAuto 2026 | Oltre 1.000 auto a San Michele Salentino
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