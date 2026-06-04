Festival dei giardini | a Loreto visite guidate nel parco Lauretum
Il 7 giugno, nel parco paesaggistico Lauretum a Loreto, saranno organizzate visite guidate nell’ambito del festival nazionale dei giardini. L’evento è promosso dall’associazione Parchi e giardini d’Italia, con il supporto di Ales spa e il patrocinio del ministero della cultura e di Anci. La giornata prevede visite guidate nel parco, aperte al pubblico.
In occasione del festival nazionale dedicato ai giardini, promosso e organizzato dall’associazione Parchi e giardini d’Italia, in collaborazione con Ales spa e con il patrocinio del ministero della cultura e Anci, il prossimo 7 giugno si organizzano visite guidate nel parco paesaggistico Lauretum. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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