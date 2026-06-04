Festa della Repubblica | gli ordini professionali presidio di legalità e responsabilità sul territorio
Durante la celebrazione degli 80 anni della Repubblica Italiana a Reggio Calabria, gli ordini professionali hanno presidiato il territorio come rappresentanti di legalità e responsabilità. L’evento, organizzato dalla prefettura in collaborazione con il Progetto Civitas, ha coinvolto diverse figure professionali e ha avuto lo scopo di promuovere la memoria civile, l’educazione alla cittadinanza e la difesa dei valori costituzionali.
La celebrazione degli 80 anni della Repubblica Italiana, svoltasi a Reggio Calabria su iniziativa della prefettura, in collaborazione con il Progetto Civitas, ha rappresentato una significativa occasione di memoria civile, educazione alla cittadinanza e riaffermazione dei valori costituzionali.In. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Attilio DE LISA Cavaliere dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 27 decembre 2018
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