Durante la festa della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso a Grottazzolina, sono attesi tre grandi ospiti: Andrea Perroni, Francesco Baccini e Matthew Lee, che si esibiranno tra musica e comicità. La celebrazione si svolge in onore della santa patrona e coinvolgerà numerosi partecipanti. La manifestazione prevede spettacoli e intrattenimento, con presenza di artisti di rilievo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli degli orari o sul programma specifico.

Tanti ospiti di grande profilo fra comicità e musica come Andrea Perroni, Francesco Baccini e Matthew Lee, saranno le stelle che animeranno la festa in onore della santa patrona di Grottazzolina, la Beata Vergine del Perpetuo Soccorso. È sicuramente una delle feste popolari e religiose più antiche delle Marche, quella che si svolge a Grottazzolina, un appuntamento molto atteso che unirà spettacolo, musica, intrattenimento, tradizione e momenti di riflessione nel cuore del paese. Il programma si articolerà fra il 5 e 8 giugno ed è stato pensato per coinvolgere persone di tutte le età. La cosa particolarmente gradita ai visitatori è il fatto che tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa ’Beata Vergine’ con tre super-ospiti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelica by Elisabeth Sanxay Holding | Classic Suspense Tale

Notizie e thread social correlati

Signa si prepara a tre giorni di festa per celebrare la Beata GiovannaA Signa si avvicinano tre giorni di celebrazioni dedicate alla Beata Giovanna, un evento che rappresenta un momento importante per la comunità locale.

Amici 25: Cattelan entra nel cast, debutto con tre super ospitiSabato 21 marzo su Canale 5 va in onda la prima serata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi e trasmesso in diretta dal Teatro 8 degli...

Temi più discussi: Festa del Voto alla Beata Vergine delle Grazie; La festa della visitazione della Beata Vergine Maria; Festa ’Beata Vergine’ con tre super-ospiti; Grottazzolina cala il poker. Dal 5 all’8 giugno in piazza Umberto I la Festa della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso.

#31maggio Visitazione della Beata Vergine Maria. La festa ricorda la visita che Maria Vergine fece alla sua parente Elisabetta dopo avere ricevuto l'annuncio che sarebbe diventata madre di Gesù per opera dello Spirito Santo e che Elisabetta avesse concepit x.com

Lunedì 25 maggio 2026, Beata Vergine MariaIl 25 maggio si celebra la festa della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, una festività voluta espressamente da papa Francesco nel febbraio del 2018, con conseguente iscrizione nel calendario rom ... ladigetto.it

Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, 25 maggio 2026 | Oggi si celebra la festa istituita da BergoglioIl 25 maggio si celebra la Beata Vergine Maria Madre della Chiesa. Scopriamo la storia del titolo mariano, il legame con la Pentecoste e il borgo di Teolo. ilsussidiario.net