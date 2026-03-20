Sabato 21 marzo su Canale 5 va in onda la prima serata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi e trasmesso in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma. Tra i protagonisti dello spettacolo c’è anche Cattelan, che entra nel cast, e saranno presenti tre grandi ospiti durante la puntata. La fase finale della stagione televisiva si apre con questa puntata.

Tutto pronto per una delle fasi più attese della stagione televisiva. Sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi inaugura il Serale della 25ª edizione di Amici, in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma. Una nuova sfida ha inizio: 17 allievi pronti a giocarsi tutto per conquistare la vittoria finale. Le tre squadre del Serale. La competizione entra nel vivo con tre squadre ben definite, ognuna guidata da professori pronti a difendere i propri talenti. Nel team capitanato da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo troviamo Gard, Opi e Valentina per il canto, insieme ai ballerini Alessio e Kiara. La squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi schiera i cantanti Caterina, Elena, Plasma e Riccardo, affiancati dai ballerini Antonio, Emiliano e Nicola. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amici 25: Cattelan entra nel cast, debutto con tre super ospiti

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