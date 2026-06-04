Fermato alla guida senza patente | denunciato un uomo a Frosinone

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato alla guida senza patente a Frosinone e denunciato dalla Polizia di Stato. La polizia ha controllato il veicolo e ha accertato che il conducente non possedeva il documento richiesto. L’uomo è stato accompagnato in commissariato e denunciato per guida senza patente. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.