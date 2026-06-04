Fermato alla guida senza patente | denunciato un uomo a Frosinone
Un uomo è stato fermato alla guida senza patente a Frosinone e denunciato dalla Polizia di Stato. La polizia ha controllato il veicolo e ha accertato che il conducente non possedeva il documento richiesto. L’uomo è stato accompagnato in commissariato e denunciato per guida senza patente. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.
Personale della Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un cittadino italiano residente in un comune della provincia.In particolare, nella serata di ieri, una pattuglia del Reparto Volanti della Questura, durante un servizio di controllo del territorio in una nota area cittadina interessata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Inseguimento della polizia locale di Pavia, ha la patente revocata e fugge per 8 km
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Telegolfo-RTG emittente televisiva. . La Polizia di Stato ha denunciato un trentunenne a Frosinone: fermato alla guida senza patente, con precedenti a carico. #Frosinone #CronacaLocale #PoliziaDiStato facebook
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