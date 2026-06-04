Il presidente della regione ha dichiarato che la zootecnia rappresenta il pilastro dell’economia locale. Ha sottolineato l’importanza di innovazioni tecnologiche per tutelare il settore dalle influenze delle multinazionali. Ha evidenziato anche la necessità di sviluppare nuove competenze tra i giovani, fondamentali per gestire le aziende agricole e affrontare le sfide del mercato.

Come può l'innovazione tecnologica proteggere la zootecnia dalle multinazionali?. Quali nuove competenze servono ai giovani per gestire le aziende agricole?. Perché l'etichettatura chiara è fondamentale per la sopravvivenza delle imprese?. Come influenzerà il nuovo formaggio Grant Furlan i mercati globali?.? In Breve Partecipano Stefano Zannier, Attilio Vuga, Simone Paliaga e i rappresentanti di Naturalmente da Latte Friulano.. Presentato il nuovo formaggio Grant Furlan prodotto con latte certificato del Friuli Venezia Giulia.. L'incontro si è svolto il 4 giugno 2026 presso l'Istituto tecnico agrario di Cividale.. Focus su economia circolare, etichettatura chiara e integrazione tra scuola e settore professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedriga: la zootecnia è il pilastro dell’economia friulana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Renzo Travanut: scompare il pilastro della sinistra friulanaÈ deceduto a Udine Renzo Travanut, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e figura di spicco del Partito Democratico.

Addio a Paolo Faconti: scompare il pilastro dell’economia spezzinaLa provincia di La Spezia piange la scomparsa di Paolo Faconti, figura di rilievo nel settore economico locale.