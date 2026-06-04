Far Away replica puntata 4 giugno in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 4 giugno, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Far Away, disponibile in streaming. In questa puntata, Alya chiama Izzet e scopre che sta lasciando Albora per trasferirsi in hotel. Successivamente, decide di raggiungerlo.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 4 giugno – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya telefona a Izzet e scopre che sta lasciando Albora per alloggiare in albergo e decide di raggiungerlo. Viene però fermata da Cihan, avvertito da Pakize. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 2 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Se si venisse a sapere che hai passato la notte nello stesso posto con un altro uomo, sarebbe una vergogna per tutti noi. Questo il monito di Cihan ad Alya che, nella puntata di Far Away in onda il 4 giugno 2026, si ritrova sempre più stretta nella morsa deg facebook
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