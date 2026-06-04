Oggi, giovedì 4 giugno, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Far Away, disponibile in streaming. In questa puntata, Alya chiama Izzet e scopre che sta lasciando Albora per trasferirsi in hotel. Successivamente, decide di raggiungerlo.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 4 giugno – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya telefona a Izzet e scopre che sta lasciando Albora per alloggiare in albergo e decide di raggiungerlo. Viene però fermata da Cihan, avvertito da Pakize. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 2 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Superguidatv.it - Far Away, replica puntata 4 giugno in streaming | Video Mediaset

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Far Away, replica puntata 3 giugno in streaming | Video Mediaset

Temi più discussi: Far away, anticipazioni prima puntata 3 giugno: il ritorno di Alya; Far Away, la serie turca da oggi in tv: trama, cast, quante puntate sono; Far Away, anticipazioni 3-5 giugno: trama e cast della nuova serie turca di Canale 5; Far Away è la nuova serie tv turca di Canale 5 con un protagonista amatissimo dai fan delle dizi.

Grande debutto per la prima puntata di #FarAway su canale 5! Il primo episodio ha registrato il 21,4% di share #Uzak?ehir #CihAl x.com

[SPOILER] Far Away: tutto sulla nuova dizi in onda da oggi 3 giugno! Anticipazioni prima puntata reddit

Far Away Anticipazioni 4 giugno 2026: Alya sotto pressione, Cihan non le dà paceCosa succederà nella puntata di Far Away in onda il 4 giugno 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5. msn.com

Far Away, replica puntata 3 giugno in streaming | Video MediasetReplica puntata Far Away del 3 giugno 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it