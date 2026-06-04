Far Away anticipazioni puntate italiane dall’8 al 12 giugno | Alya può lasciare la Turchia ma senza suo figlio

Da superguidatv.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Far Away, il nuovo serial drammatico turco, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella seconda settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dall’8 al 12 giugno. Far Away, trame episodi al 12 giugno: Alya preoccupata per Izzet. Alya è sempre più in ansia per la sparizione di Izzet e – non riuscendo a contattarlo – iniai a sospettare l coinvolgimento della famiglia Albora. Decide così di affrontare Sadakat, che le mostra il telefono dell’uomo come prova che qualcosa di grave è successo davvero. Poco dopo, Sadakat ordina a Kaya di portare Alya in un luogo isolato: insieme a Kadir la conducono in un campo minato, dove si trova anche Izzet, che è stato costretto a passare l’intera notte lì. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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FAR AWAY ANTICIPAZIONI: NON LE PERMETTERANNO DI ANDARE VIA!

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