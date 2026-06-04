Ex collaboratore tecnico Magnanelli | Che emozione lavorare al Milan Allegri? Tra i migliori al mondo

Notizia in breve

Un ex collaboratore tecnico ha parlato della sua esperienza al Milan, descrivendo l’emozione di lavorare con il club. Ha ricordato la stagione trascorsa in rossonero e ha raccontato di aver condiviso momenti con Luka Modric. Inoltre, ha commentato il rapporto con l’allenatore, definendolo tra i migliori al mondo. Non sono stati forniti dettagli specifici su incarichi, risultati o altre collaborazioni.