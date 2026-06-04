Ex collaboratore tecnico Magnanelli | Che emozione lavorare al Milan Allegri? Tra i migliori al mondo
Un ex collaboratore tecnico ha parlato della sua esperienza al Milan, descrivendo l’emozione di lavorare con il club. Ha ricordato la stagione trascorsa in rossonero e ha raccontato di aver condiviso momenti con Luka Modric. Inoltre, ha commentato il rapporto con l’allenatore, definendolo tra i migliori al mondo. Non sono stati forniti dettagli specifici su incarichi, risultati o altre collaborazioni.
Storico capitano del Sassuolo, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2022, Francesco Magnanelli si è messo in gioco in una nuova veste. Nel 2023, L'ex centrocampista ottiene la licenza UEFA A, con la conseguente abilitazione per condurre tutte le formazioni giovanili, comprese le squadre Primavera e le prime squadre fino alla Lega Pro. Nello stesso anno, Magnanelli raggiunge Massimiliano Allegri a Torino, entrando a tutti gli effetti nello staff tecnico bianconero. La stagione successiva (202425), l'ex Sassuolo diventa Head Coach della Juventus Primavera, conducendo il bianconeri al 5° posto in classifica davanti al Milan (6°). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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