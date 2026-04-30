Il procuratore di Mario Gila ha parlato di Allegri, definendolo uno tra i migliori allenatori al mondo durante un'intervista alla nostra redazione. Le sue parole si sono concentrate sulla figura dell’allenatore, senza approfondire altri aspetti. Successivamente, ha fatto anche alcune dichiarazioni su Sarri, senza fornire ulteriori dettagli. La conversazione si è concentrata sui professionisti del settore e sulle loro caratteristiche.

Nonostante ancora la stagione sia in corso, il nome di Mario Gila si prepara ad essere uno dei più discussi in ottica mercato. Con diverse big che hanno posato gli occhi su di lui, il Milan deve prepararsi ad una forte concorrenza. Il difensore spagnolo della Lazio, club con cui è legato fino al giugno del 2027, è molto apprezzato da Massimiliano Allegri, con l'allenatore rossonero che vede in lui il rinforzo perfetto per la propria rosa. Intervistato in esclusiva dai microfoni di PianetaMilan.it, il procuratore del calciatore spagnolo, Alejandro Camano ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Ecco, di' seguito, le sue parole Dopo aver parlato del possibile interessamento del Milan, il procuratore del calciatore ha voluto spendere alcune parole sulla figura di Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Agente Gila: “Allegri? Uno tra i migliori allenatori al mondo” Poi le parole su Sarri

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