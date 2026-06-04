Etnaland il sequestro blocca la stagione | duecento lavoratori rimasti a casa

Notizia in breve

Il parco acquatico Etnaland è stato sottoposto a sequestro preventivo, che ha portato alla chiusura temporanea e alla perdita di lavoro per circa duecento dipendenti. Oggi, i rappresentanti di Cisal Catania hanno incontrato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana per discutere della situazione. La chiusura ha interessato la stagione in corso, lasciando i lavoratori senza occupazione.