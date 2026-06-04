Etnaland il sequestro blocca la stagione | duecento lavoratori rimasti a casa

Da cataniatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il parco acquatico Etnaland è stato sottoposto a sequestro preventivo, che ha portato alla chiusura temporanea e alla perdita di lavoro per circa duecento dipendenti. Oggi, i rappresentanti di Cisal Catania hanno incontrato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana per discutere della situazione. La chiusura ha interessato la stagione in corso, lasciando i lavoratori senza occupazione.

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Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno ha incontrato oggi i rappresentanti di Cisal Catania per fare il punto sulla delicata vicenda che riguarda il parco acquatico Etnaland, attualmente sottoposto a sequestro preventivo e chiuso al pubblico. La delegazione sindacale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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