Etnaland il sequestro blocca la stagione | duecento lavoratori rimasti a casa
Il parco acquatico Etnaland è stato sottoposto a sequestro preventivo, che ha portato alla chiusura temporanea e alla perdita di lavoro per circa duecento dipendenti. Oggi, i rappresentanti di Cisal Catania hanno incontrato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana per discutere della situazione. La chiusura ha interessato la stagione in corso, lasciando i lavoratori senza occupazione.
Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno ha incontrato oggi i rappresentanti di Cisal Catania per fare il punto sulla delicata vicenda che riguarda il parco acquatico Etnaland, attualmente sottoposto a sequestro preventivo e chiuso al pubblico. La delegazione sindacale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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