Estrazioni del Lotto di giovedì 4 giugno 2026 | la ruota di Napoli

Notizia in breve

Nella estrazione del Lotto di giovedì 4 giugno 2026, sulla ruota di Napoli sono stati estratti i numeri 33, 69, 25, 17 e 26. La ruota di Bari ha mostrato i numeri 78, 89, 73, 50 e 28, mentre Cagliari ha rivelato 02, 59, 30, 60 e 09. Firenze ha pubblicato 62, 56, 28, 72 e 23, Genova 20, 14, 19, 32 e 24. Milano ha estratto 25, 30, 78, 72 e 40, e Palermo