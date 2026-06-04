Estrazioni del Lotto di giovedì 4 giugno 2026 | la ruota di Napoli
Nella estrazione del Lotto di giovedì 4 giugno 2026, sulla ruota di Napoli sono stati estratti i numeri 33, 69, 25, 17 e 26. La ruota di Bari ha mostrato i numeri 78, 89, 73, 50 e 28, mentre Cagliari ha rivelato 02, 59, 30, 60 e 09. Firenze ha pubblicato 62, 56, 28, 72 e 23, Genova 20, 14, 19, 32 e 24. Milano ha estratto 25, 30, 78, 72 e 40, e Palermo
Ecco tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali: Bari: 78 - 89 - 73 - 50 - 28Cagliari: 02 - 59 - 30 - 60 - 09Firenze: 62 - 56 - 28 - 72 - 23Genova: 20 - 14 - 19 - 32 - 24Milano: 25 - 30 - 78 - 72 - 40Napoli: 33 - 69 - 25 - 17 - 26Palermo: 63 - 24 - 82 - 01 -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Diretta Estrazione del gioco del Lotto di giovedì 4 giugno 2026 Insieme a Massimo & Silvia
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