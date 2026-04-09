Estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Giovedì 9 aprile 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in quella sessione, senza ulteriori dettagli o commenti. La pubblicazione include i numeri scelti durante questa estrazione specifica, relativa alla ruota di Napoli. È disponibile la lista completa dei numeri estratti per questa data e questa ruota.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 9 aprile 2026:52 - 9 - 22 - 41 - 57I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Estrazioni del Lotto di giovedì 2 aprile 2026: la ruota di NapoliEcco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 86 69 15 81 58 CAGLIARI 06 55 36 30 16 FIRENZE 89 01 10 45 74 GENOVA 60 64 46 80 22 MILANO 20 69 73 60 10...

Estrazioni del Lotto di giovedì 5 febbraio 2026: la ruota di NapoliEcco tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle ruote nazionali:Bari: 59 - 63 -12 - 74 - 89Cagliari: 4- 60 - 78 - 51 - 31Firenze: 63 - 56...

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QUI DI SEGUITO LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLA LOTTERIA DI PASQUA (Estrazioni del lotto del 04/04/2026): Primo Premio: SERIE 81 e N.23 Secondo Premio: SERIE 21 e N.13 Terzo Premio: SERIE 69 e N.20 N.B. IL RECLAMO DEL PREMIO HA VALI - facebook.com facebook

I numeri che contano (davvero) al gioco del Lotto - La Stampa x.com