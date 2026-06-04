Giovedì 4 giugno 2026 si tiene l’estrazione del SuperEnalotto, dopo due giorni di stop. La lotteria, sospesa martedì 2 giugno per la Festa della Repubblica, riprende questa sera con i numeri estratti. Contestualmente, vengono comunicati anche i risultati di Lotto e 10eLotto di oggi. Non sono stati ancora diffusi gli eventuali numeri vincenti.

Continua anche questa sera, giovedì 4 giugno 2026, la caccia sfrenata alla sestina vincente del Superenalotto, interrotta martedì 2 giugno scorso a causa della concomitanza con la Festa della Repubblica. Appuntamento come sempre alle 20, per seguire in diretta l'estrazione dei numeri. Il montepremi di questa sera viaggia sempre su cifre stellari: parliamo di 173 milioni di euro e 200mila euro. L’ultimo 6, come ricordiamo sempre perché ciò di sia di buon auspicio, è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 4 giugno 2026

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 21/02/2026

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