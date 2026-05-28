Giovedì 28 maggio 2026, si svolge l'estrazione del Superenalotto con un jackpot di circa 170 milioni e 800 mila euro. I numeri fortunati di Lotto e 10eLotto sono stati annunciati oggi, insieme all'estrazione del Superenalotto, che attira numerosi scommettitori in tutta Italia. Nessuna vincita record è stata ancora comunicata. L'estrazione si tiene questa sera, con l'obiettivo di aggiudicare il montepremi.

Milano, 28 maggio 2026 – Caccia grossa ai 170 milioni e 800mila euro. del jackpot del SuperEnalotto di questa sera, giovedì 28 maggio. Anche martedì 26 maggio nessuno ha azzeccato né il 6 né il 5+1. https:www.ilgiorno.itcronacasuperenalotto-6-jackpot-m0ixcck6 L’ultimo 6 è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta l’ estrazione di oggi, a partire dalle 20, di numeri e combinazioni vincenti di Lotto,. 10eLotto e ovviamente Superenalotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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