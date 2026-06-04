Esce di casa e scompare | 69enne comasco trovato morto sulle montagne dopo ore di ricerche

Un uomo di 69 anni di Como è uscito di casa e non è più tornato. Dopo ore di ricerche, il suo corpo è stato trovato sulle montagne dell'Alpe Tedesco, nel Varesotto. La scoperta è avvenuta grazie alla localizzazione del suo cellulare e ai voli dell’elicottero. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Il corpo è stato individuato nella zona dell'Alpe Tedesco, nel Varesotto, grazie alla localizzazione del cellulare e ai sorvoli dell'elicottero.Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un uomo di 69 anni residente nel Comasco, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa dopo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anziano esce di casa e scompare: trovato morto tre giorni dopoUn anziano residente in zona è scomparso giovedì scorso e da allora non aveva più fatto ritorno a casa.

Esce di casa e scompare: ricerche a tutto campo lungo il canale VigenzoneUn uomo di 85 anni di Albignasego è scomparso ieri, 2 aprile, dopo essere uscito di casa.

Temi più discussi: Esce di casa e sparisce nel nulla: scatta la maxi ricerca per un 80enne. Attivati droni, elicottero e unità cinofile, poi la scoperta; Autotreno esce di strada e finisce contro una casa su Aurelia, un ferito; Esce di casa all’alba e scompare: ore di angoscia per Massimiliano Max Reggio; Valdastico, 80enne esce di casa e scompare per ore. Poi lo trovano in una scarpata.

Leclerc esce allo scoperto: Voglio vincere il Mondiale con la squadra che amo Il rinnovo appena ufficializzato rafforza un legame iniziato nel 2019. Alla vigilia del GP di casa, Charles Leclerc parla di #Ferrari, Monaco e delle nuove monoposto del 2026 x.com

Esce di casa e sparisce nel nulla: scatta la maxi ricerca per un 80enne. Attivati droni, elicottero e unità cinofile, poi la scopertaVALDASTICO. Scompare di casa e dopo 4 ore viene ritrovato in una scarpata ferito e impossibilitato a muoversi. Sono stati momenti di apprensioni quelli vissuti nelle scorse ore a Valdastico dove un an ... ildolomiti.it

Esce di casa a Sulmona e scompare, si cerca la 25enne Prisca. La sorella: Aiutateci, è molto fragileSi cerca la 25enne Prisca, scomparsa a Sulmona nella giornata di domenica 19 aprile dopo aver salutato i familiari per una passeggiata. Prisca si era laureata circa un mese fa in Giurisprudenza. La ... fanpage.it